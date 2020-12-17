Rio Tinto инвестирует 10 млн долл. в низкоуглеродную китайскую сталь

В среду Rio Tinto Ltd заявила, что планирует инвестировать 10 млн долл. в проекты по производству стали с низкими выбросами углерода в течение следующих двух лет в целях борьбы с изменением климата вместе с китайской China Baowu Steel Group.
Инвестиции будут использованы для создания центра НИОКР по сырью, который первоначально будет сосредоточен на процессах подготовки низкоуглеродистой руды, говорится в заявлении англо-австралийской горнодобывающей компании.
Rio Tinto и Baowu, которая, как ожидается, станет в этом году крупнейшим производителем стали в мире, обогнав ArcelorMittal, в 2019 году подписали соглашение с Университетом Цинхуа о разработке и внедрении методов сокращения выбросов углерода.
"Мы смогли определить проекты исследований и разработок, которые могут значительно снизить выбросы углерода, связанные с захватывающими процессами, а также разработать технологии будущего для сталеплавильного производства, чтобы поддержать переход к низкоуглеродной экономике", - сказал исполнительный директор Rio Tinto.
Baowu Group в прошлом месяце подписала меморандум о взаимопонимании с BHP Group в ноябре, чтобы поделиться техническими знаниями о сокращении выбросов парниковых газов.