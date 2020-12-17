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Бизнес оторожно отреагировал на обещание УЗ не повышать тарифы

17.12.20 10:46
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Первые реальные выводы о тарифной политике "Укрзализныци" можно будет сделать не раньше конца января. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

Нардеп назвал "непростой" ситуацию с тарифами на "Укрзализныце". "За последние несколько месяцев вопрос тарифов на грузоперевозки рассматривался с разных сторон: унификация тарифов и переход на единые цены, вне зависимости от груза, унификация тарифов на возврат порожних вагонов, сближение тарифных классов. Пока сама УЗ не определилась, что конкретно будет делать с тарифами, бизнес не может точно спрогнозировать свои расходы на перевозки в 2021 году", - подчеркивает он.

При этом С.Магера акцентировал внимание на том, что вопрос с тарифами не отменяет главного – необходимости коренной реформы "Укрзализныци" путем ее разделения на четыре отдельных компании.

Говоря о финансовом плане "Укрзализныци", который предусматривает инвестиции в развитие в сумме 27,2 млрд грн, С.Магера отметил, что бизнес довольно сдержанно относится к оптимизму монополиста. "Укразализныця" не первый раз оглашает амбициозные инвестиционные планы, которые потом не выполняет, напомнил он.

Как сообщалось, вчера глава "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что компания не будет подавать предложения в Министерство инфраструктуры Украины о повышении в 2021 году тарифов на железнодорожные грузовые перевозки.

МинПром

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