Бизнес оторожно отреагировал на обещание УЗ не повышать тарифы Первые реальные выводы о тарифной политике "Укрзализныци" можно будет сделать не раньше конца января. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



Нардеп назвал "непростой" ситуацию с тарифами на "Укрзализныце". "За последние несколько месяцев вопрос тарифов на грузоперевозки рассматривался с разных сторон: унификация тарифов и переход на единые цены, вне зависимости от груза, унификация тарифов на возврат порожних вагонов, сближение тарифных классов. Пока сама УЗ не определилась, что конкретно будет делать с тарифами, бизнес не может точно спрогнозировать свои расходы на перевозки в 2021 году", - подчеркивает он.



При этом С.Магера акцентировал внимание на том, что вопрос с тарифами не отменяет главного – необходимости коренной реформы "Укрзализныци" путем ее разделения на четыре отдельных компании.



Говоря о финансовом плане "Укрзализныци", который предусматривает инвестиции в развитие в сумме 27,2 млрд грн, С.Магера отметил, что бизнес довольно сдержанно относится к оптимизму монополиста. "Укразализныця" не первый раз оглашает амбициозные инвестиционные планы, которые потом не выполняет, напомнил он.



Как сообщалось, вчера глава "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что компания не будет подавать предложения в Министерство инфраструктуры Украины о повышении в 2021 году тарифов на железнодорожные грузовые перевозки.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



