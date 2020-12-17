США планируют все новые санкции против Северного потока-2, пока он не остановится

США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток-2". Их планируют вводить, пока проект не остановится. Об этом заявил Кристофер Робинсон, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.



По его словам, остановка проекта сможет помочь в налаживании отношений Вашингтона и Москвы.



"Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект…Мы остановим этот трубопровод", - добавил Робинсон.



Напомним, 11 декабря российский трубоукладчик начал работы по строительству газопровода "Северный поток-2". Работы проходят в территориальных водах Германии.



Ранее сообщалось, что в Конгрессе США одобрили военную помощь Украине и санкции против "Северного потока-2". Санкции будут вводиться за предоставление кораблей для трубоукладки, а также за услуги по страхованию проекта.



Кроме того, США призвали Германию остановить строительство "Северного потока-2". Как заявила временный поверенный по делам США в Германии Робин Куинвилл, ЕС и Германия должны наложить мораторий.



16 декабря канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция Германии по газопроводу "Северный поток-2" не изменилась. Его нужно достроить.



МинПром

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