Иран увеличил мощности по выплавке стали почти до 40 млн тонн Как сообщил в своем отчете иранский государственный горно-металлургический холдинг IMIDRO, совокупные мощности по выплавке стали в стране достигли 39,82 млн т в год. К 2025 г. этот показатель планируется довести до 55 млн т.



Порядка 42,6% мощностей иранской металлургической отрасли, в которой насчитываются 84 компании, приходится на четверку лидеров - Mobarakeh Steel Company (7,2 млн т в год), Khuzestan Steel Company (3,8 млн т), Esfahan Steel Company (3,6 млн т) и South Kaveh Steel Company (2,4 млн т).



За первые восемь месяцев текущего года по иранскому календарю (21 марта — 21 ноября) Mobarakeh Steel Company произвела 6,68 млн т стали, на 7% больше, чем в тот же период годом ранее, и около 5,5 млн т готового проката (вместе со своим подразделением Saba Steel).



В целом в марте-ноябре в Иране было получено около 19 млн т стальных полуфабрикатов, что на 8% превышает прошлогодний показатель. По прогнозам правительства, в текущем году по местному календарю объем производства достигнет 30 млн т за счет ввода в строй новых мощностей.



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