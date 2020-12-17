Liberty Steel наращивает выпуск сортового проката

Британская металлургическая компания Liberty Steel, входящая в промышленную группу GFG Alliance, вложит более 60 млн ф.ст. (80,6 млн долл.) в расширение производительности своего металлургического комплекса Rotherham в Англии.
Компания намерена модернизировать электродуговую печь и блюмовую МНЛЗ, что позволит устранить узкие места и увеличить объем выплавки стали на тех же мощностях от нынешних 500 тыс. т до 1 млн т в год.
Кроме того, на прокатном заводе Thrybergh, который также входит в производственный комплекс Rotherham, будет установлена новая линия по выпуску катанки и арматуры в бунтах.
Как заявляет Liberty, благодаря увеличению производства компания сможет принять более активное участие в реализации антикризисной программы британского правительства, которое планирует направить 100 млрд ф.ст. на инфраструктурное строительство.
Также Liberty подписала соглашение с компанией Aartee Group о создании совместного предприятия AARTEE Bright Bar по выпуску высококачественного сортового проката. Партнеры объединят свои мощности по выпуску этой продукции, что позволит им занять лидирующие позиции на британском рынке.