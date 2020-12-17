Sandfire Resources начнет разработку медного рудника в Ботсване Правление австралийской компании Sandfire Resources утвердило инвестиционный проект объемом 259 млн долл. по строительству первой очереди медно-серебряного рудника T3 Motheo в Ботсване, на территории так называемого "Медного пояса Калахари".



Это геологическое образование тянется почти на 1000 км через территории Ботсваны и Намибии в пустыне Калахари. По мнению экспертов, это одно из крупнейших месторождений меди в мире, еще не включенных в хозяйственный оборот.



Sandfire планирует ввести рудник в эксплуатацию в 2022 г. В первые десять лет его мощность составит порядка 30 тыс. т меди и 1,2 млн. унций серебра в год.



Немногим ранее, в середине 2021 г., в Ботсване должен стартовать первый медный проект Khoemacau, который продвигает американская инвестиционная компания Cupric Canyon. Здесь объем инвестиций достигает 400 млн долл., а объем производства на первом этапе составит более 60 тыс. т меди и 2 млн унций серебра в год.



Оба проекта пользуются всесторонней поддержкой правительства Ботсваны, заинтересованного в диверсификации экономики и горнодобывающей промышленности. В настоящее время около 70% экспортных доходов страны дают алмазы.



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