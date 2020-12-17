Грамотная промполитика повысит инвестпривлекательность Украины - Магомедов Для серьезного прорыва в сфере привлечения инвестиций необходимы серьезные изменения в промышленном секторе Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



Он напромнил, что эксперты из Европейской бизнес ассоциации оценили уровень инвестиционной привлекательности Украины во второй половине 2020 года в 2,4 пункта из пяти возможных. До такого показателя индекс не снижался с 2013-го. "Это говорит о том, что в сложных, социально нестабильных условиях бизнес попросту опасается вкладывать деньги в экономику страны. Опрос топ-менеджеров зарубежных и украинских компаний, показал, что 78% из них сочли текущее состояние инвестиционного климата в Украине неблагоприятным, 16% - нейтральным, и только 6% опрошенных оценили ситуацию как благоприятную. Около 66% руководителей компаний отметили ухудшение за последние полгода, а 45% считают, что в ближайшие 6 месяцев условия для бизнеса еще больше ухудшатся. И, наконец, только 10% видят какие-либо положительные перспективы в ближайшем будущем. Половина опрошенных уверены в том, что инвесторам попросту невыгодно будет вкладывать в украинскую экономику", - сказал нардеп.



"Списывать падение инвестпривлекательности Украины только на последствия карантина – в корне неправильно, - уверен М.Магомедов. - Нынешний кризис лишь подчеркнул неспособность нашей страны привлекать долгосрочные инвестиции из-за высокого уровня коррупции, отсутствия верховенства права и нестабильности налогового законодательства. "Подлили масла в огонь" также недавние скандалы с Конституционным судом и нецелевым использованием средств «ковидного» фонда. Оба эпизода крайне негативно повлияли на отношения Украины с международными донорами. При этом, нельзя не признать очевидных успехов украинской власти: контроль уровня инфляции, снижение ученой ставки НБУ, либерализация рынка земли и внедрение электронных госсервисов".



"Тем не менее, для серьезного прорыва в сфере привлечения инвестиций необходимы серьезные изменения в промышленном секторе. Без сильной промышленности не может быть сильной экономики. Промышленность - самый доходный источник наполнения госбюджета, поэтому украинской власти следует всерьез задуматься над разработкой эффективной промышленной политики. Последняя, на мой взгляд, должна базироваться на господдержке отечественного производителя и активном использовании механизма локализации, над которым сейчас активно работает наш Комитет. Это поможет вывести экономику из кризиса и выйти на рельсы устойчивого экономического роста", - подчеркнул народный депутат.



МинПром



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