УЗ подписала первый договор о допуске частных локомотивов на ж/д

"Укрзализныця" заключила первый договор в рамках внедрения пилотного проекта о допуске частных локомотивов к работе на отдельных маршрутов на железнодорожных путях общего пользования.
Как сообщает пресс-служба компании, первым участником пилотного проекта стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания", соответствующий договор подписан 16 декабря.
"Указанная компания была допущена к участию в проектах приказами Министерства инфраструктуры №540 и №791, которыми также были определены участки железнодорожных путей общего пользования, где компания начнет реализацию проекта", – отмечается в сообщении.
"На основе опыта реализации этого договора будет принято решение о дальнейшем внедрении проекта допуска частных локомотивов к работе на украинском железнодорожных путях", – сообщают в "Укрзализныце".
Как сообщалось, в конце августа Министерство инфраструктуры определило первого участника экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования. Им стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания".