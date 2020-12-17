Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

УЗ подписала первый договор о допуске частных локомотивов на ж/д

17.12.20 08:01
печать
размер текста:

"Укрзализныця" заключила первый договор в рамках внедрения пилотного проекта о допуске частных локомотивов к работе на отдельных маршрутов на железнодорожных путях общего пользования.

Как сообщает пресс-служба компании, первым участником пилотного проекта стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания", соответствующий договор подписан 16 декабря.

"Указанная компания была допущена к участию в проектах приказами Министерства инфраструктуры №540 и №791, которыми также были определены участки железнодорожных путей общего пользования, где компания начнет реализацию проекта", – отмечается в сообщении.

Среди них следующие участки: Стрый - Ивано-Франковск; Тернополь - Шепетовка; Шепетовка - Калиновка 1, Староконстантинов 2 - Гречаны; Староконстантинов 1 - Гречаны; Староконстантинов 2 - Калиновка 1, Староконстантинов 1 - Калиновка 1, Гусятин - Ярмолинцы - Гречаны; Каменец-Подольский - Гуменцы - Балин - Дунаевцы - Ярмолинцы - Гречаны; Сосновка - Коростень; Сокаль - Клепарив.

"На основе опыта реализации этого договора будет принято решение о дальнейшем внедрении проекта допуска частных локомотивов к работе на украинском железнодорожных путях", – сообщают в "Укрзализныце".

Как сообщалось, в конце августа Министерство инфраструктуры определило первого участника экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования. Им стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:58
В мире сократился спрос на никель
16.12.20
18:05
Развитые страны быстрее восстановятся после коронакризиса
17:51
78% предпринимателей назвали инвестклимат в Украине неблагоприятным
17:31
Северный поток-2 нужно достроить – Меркель
17:12
В Индонезии подожгли никелевый рудник Vale
16:52
В Украине опять появится аграрное министерство
16:30
Thyssenkrupp считает помощь от государства слишком дорогим вариантом спасения
16:14
Кабмин разрешил Нафтогазу купить ООО Надра Юзовская
15:50
За 11 месяцев угледобыча в Украине упала на 7,8%
15:34
НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси
15:11
Примерно 30-40% паспортов качества топлива в рознице сфальсифицированы – Госэкоинспекция
14:54
За три года группа Метинвест инвестировала в экопроекты 8 млрд грн
14:44
Рада решила расследовать причины убыточности угольно-промышленного комплекса
14:29
Правительство Австралии предоставит 57,9 млн долл. помощи алюминиевому заводу Alcoa
14:10
Укрзализныця заявила, что не будет повышать тарифы на грузоперевозки
14:06
Метинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им Ильича
13:52
Канадская Cameco из-за коронавируса остановила работу крупнейшего уранового рудника
13:36
В январе-сентябре Интерпайп улучшил показатель EBITDA на 8%
13:32
Baosteel ускорит строительство гигантского меткомбината в провинции Гуандун
13:11
Индийская ESL Steel расширит производство на 1,5 млн тонн
15.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!