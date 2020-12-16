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Развитые страны быстрее восстановятся после коронакризиса

16.12.20 18:05 , Интерфакс
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Экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, продолжает оказывать значительное влияние на экономику и социальную сферу спустя почти год после начала кризиса, и ни одна страна не смогла избежать негативных последствий, говорится в специальном выпуске доклада о глобальной конкурентоспособности, подготовленного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Государства с развитой цифровой экономикой и цифровыми навыками жителей, мощной системой социальной защиты и предыдущим опытом борьбы с эпидемиями лучше справляются с последствиями пандемии, отмечается в докладе, подготовленном ВЭФ при поддержке Евразийского института конкурентоспособности и компании Strategy Partners.

Очередной ежегодный рейтинг глобальной конкурентоспособности стран в этом году не составлялся в связи с исключительными мерами по борьбе с кризисом, которые принимаются государствами по всему миру. Вместо этого ВЭФ решил рассмотреть вопрос, как выход из кризиса, вызванного COVID-19, может способствовать выстраиванию продуктивных, устойчивых и инклюзивных экономических систем.

"ВЭФ многие годы призывает государственных деятелей сфокусироваться на долгосрочном процветании, а не только на краткосрочном экономическом росте. В этом докладе четко обозначены приоритетные задачи по повышению производительности, устойчивости и инклюзивности экономики по мере выхода из кризиса. Ставки "за" трансформацию наших экономических систем сегодня просто небывалые, выше уже некуда", - заявил основатель и исполнительный председатель ВЭФ Клаус Шваб.

В специальном выпуске доклада анализируется ситуация лишь в 37 странах мира, а также 11 приоритетных направлений экономической трансформации.

Как отмечается в отчете ВЭФ, ни одна из 37 стран не готова к восстановлению и экономическим преобразованиям на 100%, однако некоторые страны находятся в более выгодном положении.

По оценкам, приведенным в докладе, 10%-ное повышение показателей готовности может привести к увеличению ВВП этих 37 стран вместе взятых на 300 млрд долл.

"Страны с развитой цифровой экономикой и цифровыми навыками были более успешными в поддержании экономического роста в период дистанционной работы. В частности, хорошие результаты показали Нидерланды, Новая Зеландия, Швейцария, Эстония и США, - отмечается в докладе ВЭФ. - Государства с надежными системами социальной поддержки в период кризиса, такие как Дания, Финляндия, Норвегия, Австрия, Люксембург и Швейцария, были хорошо подготовлены к оказанию необходимой помощи тем, кто не смог продолжить работу. Аналогичным образом, страны с развитым финансовым сектором, такие как Финляндия, США, ОАЭ и Сингапур, смогли с большей легкостью обеспечить предоставление заемных средств малому и среднему бизнесу и предотвратить массовые банкротства".

Страны, которые смогли успешно спланировать и скоординировать действия в сфере здравоохранения, налоговой и социальной политики, добились сравнительно больших успехов в смягчении последствий кризиса. Среди них Сингапур, Швейцария, Люксембург, Австрия и ОАЭ, отмечается в докладе.

Отдельные примеры показывают, что страны, ранее уже сталкивавшиеся с эпидемией коронавируса (такой как SARS - атипичная пневмония), располагали более совершенными планами действий на случай подобного кризиса, протоколами лечения и технологическими системами (например, Корея и Сингапур) и смогли сдерживать эпидемию более успешно, чем другие страны.

МинПром

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