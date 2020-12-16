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Северный поток-2 нужно достроить – Меркель

16.12.20 17:31 , РБК Украина
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Позиция Германии по газопроводу "Северный поток-2" не изменилась. Его нужно достроить. Об этом сегодня в Бундестаге заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Она отметила, что даже при завершении и запуске трубопровода, Украина должна остаться в статусе транзитера газа из России в Евросоюз.

"Позиция правительства касательно "Северного потока-2" не изменилась и осталась такой же, как и в предыдущие годы", - сказала А.Меркель.

Напомним, российский трубоукладчик 11 декабря начал работы по строительству газопровода "Северный поток-2". Работы проходят в территориальных водах Германии.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США одобрили военную помощь Украине и санкции против "Северного потока-2". Санкции будут вводиться за предоставление кораблей для трубоукладки, а также за услуги по страхованию проекта.

Кроме того, США призвали Германию остановить строительство "Северного потока-2". Как заявила временный поверенный по делам США в Германии Робин Куинвилл, ЕС и Германия должны наложить мораторий на проведение работ.

МинПром

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