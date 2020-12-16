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В Индонезии подожгли никелевый рудник Vale

16.12.20 17:12 , МеталлТорг
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Vale сообщает, что 15 декабря в 17:00 по местному времени на объекте Vale Nouvelle-Calédonie SAS (VNC) в Индонезии в результате протестов на территории объекта и рядом с ним возник пожар. Пожар затронул рудник и сопутствующую инфраструктуру.

Как сообщали местные СМИ, протестующим удалось поджечь десятки самосвалов и тяжелой экскаваторной техники, а также часть строений. Конфликт произошел на почве требований повысить заработную плату сотрудникам и изменений в учете рабочего времени.

Пожар был потушен, полиция задержала пятерых подозреваемых в беспорядках и поджогах.

Vale отмечает, что основной завод, расположенный в 7 км от места происшествия, не пострадал и находится под охраной.

Протесты происходили на фоне решения о продаже VNC консорциуму Prony Resources. Данное объединение создано сотрудниками VNC, включая топ-менеджмент, при этом 25% акций будет владеть международная трейдинговая компания Trafigura. Сделку планируется закрыть в первом квартале 2021 г.

Основным активом VNC является рудник Goro - четвертый по величине производитель никелевой руды в мире и ключевой двигатель экономики Новой Каледонии, на нем работают 3000 человек.

Продажа рудника активизировала стремление части политических сил в стране добиться независимости: сторонники отделения от Франции настаивают на политической и экономической независимости. В октябре на голосовании 53,3% участников высказались за то, чтобы остаться частью Франции. Но это уже второй референдум за 2 года, и доля лоялистов упала на 3,3%. Намеченный через два года третий референдум может привести к отделению страны.

МинПром

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