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За три года группа Метинвест инвестировала в экопроекты 8 млрд грн

16.12.20 14:54
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За последние три года группа "Метинвест" инвестировала 8 млрд грн в экологические проекты на своих предприятия. Об этом сообщил сегодня начальник управления по охране окружающей среды группы "Метинвест" Владислав Варнавский во время виртуального пресс-тура на Мариупольский меткомбинат имени Ильича.

"Компания "Метинвест" ежегодно по нарастающей реализует капитальные проекты экологической направленности, – сказал он. – Это и доменные печи меткомбината Азовсталь, и миксеры этого предприятия. Также мы реализуем масштабный проект на Северном горно-обогатительном комбинате по модернизации газоочисток на обжиговой машине Лурги-552А и кроме того мы ведем поэтапную модернизацию и капремонт камер коксовых батарей на Авдеевском и Запорожском коксохимах. Также реализуются проекты строительства хвостохранилищ на наших ГОКах".

В.Варнавский отметил, что компания "Метинвест" за 9 месяцев 2020 года инвестировала в капитальные проекты 3,9 млрд грн, что в полтора раза больше чем в предыдущие 1,5 года.

По его словам, в 2021 году группа "Метинвест" продолжит модернизацию газоочисток доменных печей на ММК им Ильича и меткомбинате "Азовсталь". "Будем реализовывать свои публичные обязательства и внедрять лучшие практики для того чтобы соответствовать лучшим европейским стандартам потому что меняется законодательство, мы приближаемся к требованиям ЕС", - отметил он.

"Мы должны выполнить ряд проектов в очень сжатые сроки. В частности по Центральному ГОКу это дробильная фабрика, а также проект модернизации газоочисток на СевГОКе будем завершать в 2021 году. Кроме того производится много работ меньшего масштаба и текущих работ, которые в принципе влекут за собой большие затраты, но такие проекты как аглофабрика ММК им. Ильича показывают на конкретном примере как преображаются наши заводы – в момент завершения проекта мы видим эффект чистого неба. И постепенно над каждым цехом каждого предприятия мы будем его наблюдать", - резюмировал В.Варнавский.

Как сообщалось, сегодня группа "Метинвест" завершила проект реконструкции аглофабрики ММК им. Ильича стоимостью в 160 млн долл. В результате выбросы аглофабрики на сегодняшний день составляют всего 15-20 мг на кубометр при установленных законодательством 50 мг на кубометр.

МинПром

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