За 11 месяцев угледобыча в Украине упала на 7,8% Угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2020 года сократили добычу рядового угля на 7,8% (на 2,21 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 26,2 млн тонн. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.



В том числе угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления министерства, за 11 месяцев текущего года сократили добычу на 22,5% (на 752 тыс. тонн) – до 2,59 млн тонн, передает Интерфакс-Украина.



Шахты Донецкой области за 11 месяцев обеспечили добычу 10,1 млн тонн угля (-0,4% к январю-ноябрю 2019 года), Луганской – 200 тыс. тонн (-36,1%), Днепропетровской – 14,68 млн тонн (-11,8%), Львовской – 1,19 млн тонн (-5,6%), Волынской – 32,9 тыс. тонн (-50,1%).



В ноябре 2020 года добыча рядового угля снизилась на 6% (на 164,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 2,59 млн тонн.



Как сообщалось, Украина в 2019 году сократила добычу рядового угля на 6,2% (на 2,06 млн тонн) по сравнению 2018 годом – до 31,22 млн тонн, в том числе добыча коксующегося угля увеличилась на 8,8% (на 513,9 тыс. тонн) – до 6,32 млн тонн, тогда как энергетического – снизилась на 9,4% (на 2,58 млн тонн) – до 24,9 млн тонн.



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