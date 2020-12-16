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НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси

16.12.20 15:34 , Бизнес Цензор
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НКРЭКУ сняла все ограничения на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Соответствующее решение было принято на заседании 16 декабря. Соответствующие изменение приняты комиссией без обсуждения. Своим решением НКРЭКУ разрешила трейдерам контрактовать электроэнергию из России и Беларуси для поставки на 2021 год.

За два дня до решения НКРЭКУ четыре компании купили на 2021 год доступ к межгосударственным линиям электропередачи для импорта 200 МВт из энергосистемы Беларуси.

Закупки электроэнергии ожидаются с нововведенной белорусской АЭС, построенной за деньги и по технологиям корпорации "Росатом" в г. Островец на севере Беларуси. Бойкот этой АЭС объявили страны Балтии и Польша.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси был прекращен в марте 2020 г. Он спровоцировал крупнейший за все время независимости страны кризис на энергорынке. Тогда же, в марте 2020 г., во время выступления в Верховной Раде против импорта электроэнергии высказался лично президент Владимир Зеленский. С октября 2019 по март 2020 г. Украине приобрела у России свыше 1 млрд кВт.час электроэнергии, чем был нанесен прямой ущерб производителям на сумму 3 млрд грн. Главным пострадавшим стала государственная компания "Энергоатом".

МинПром

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