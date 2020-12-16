Примерно 30-40% паспортов качества топлива в рознице сфальсифицированы – Госэкоинспекция На розничном рынке очень много сфальсифицированных документов (паспортов качества), которые автозаправочные сети предоставляют Государственной экологической инспекции при документальной проверке. Об этом в ходе онлайн-конференции LPG Ukraine 2020 заявила начальник отдела рыночного надзора инспекции Елена Сибелева.



"Мы говорим о 30-40% документов, которые являются подозрительными", – отметила она.



По ее словам, теневые субъекты хозяйствования не имеют никаких регистрационных и разрешительных документов, они их просто сканируют для предоставления проверяющим органам.



На данный момент ГЭИ выполняет только документальную проверку продукции, то есть соответствие паспортов качества топлива техническим требованиям, но уже в следующем году, по словам чиновника, инспекция возьмется за лабораторные испытания (анализ проб) качественной составляющей нефтепродуктов и сжиженного газа.



По словам ее словам, аккредитованных лабораторий, которые могут проводить испытания, в Украине насчитывается около 10. "Их не хватает, поэтому мы в таких условиях, что нам необходимо самим научиться проводить исследования", – отметила она.



Для усовершенствования процесса проведения проверок, по ее словам, для инспекторов провели курс повышения квалификации совместно с ГСЧС, Гоструда, НМУ им. А.Богомольца, Национальным авиационным университетом и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



"Этот учебный интенсив охватит все направления контроля и качества нефтепродуктов", – сообщила она.



Напомним, в течение трех кварталов 2020 года в рамках рыночного надзора Госэкоинспекция вынесла 166 постановлений о применении административно-хозяйственных санкций на сумму около 5,2 млн грн. Всего проведено 634 проверки на АЗС и автогазозаправочных станциях по всей Украине.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



