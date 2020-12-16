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Примерно 30-40% паспортов качества топлива в рознице сфальсифицированы – Госэкоинспекция

16.12.20 15:11 , enkorr
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На розничном рынке очень много сфальсифицированных документов (паспортов качества), которые автозаправочные сети предоставляют Государственной экологической инспекции при документальной проверке. Об этом в ходе онлайн-конференции LPG Ukraine 2020 заявила начальник отдела рыночного надзора инспекции Елена Сибелева.

"Мы говорим о 30-40% документов, которые являются подозрительными", – отметила она.

По ее словам, теневые субъекты хозяйствования не имеют никаких регистрационных и разрешительных документов, они их просто сканируют для предоставления проверяющим органам.

На данный момент ГЭИ выполняет только документальную проверку продукции, то есть соответствие паспортов качества топлива техническим требованиям, но уже в следующем году, по словам чиновника, инспекция возьмется за лабораторные испытания (анализ проб) качественной составляющей нефтепродуктов и сжиженного газа.

По словам ее словам, аккредитованных лабораторий, которые могут проводить испытания, в Украине насчитывается около 10. "Их не хватает, поэтому мы в таких условиях, что нам необходимо самим научиться проводить исследования", – отметила она.

Для усовершенствования процесса проведения проверок, по ее словам, для инспекторов провели курс повышения квалификации совместно с ГСЧС, Гоструда, НМУ им. А.Богомольца, Национальным авиационным университетом и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Этот учебный интенсив охватит все направления контроля и качества нефтепродуктов", – сообщила она.

Напомним, в течение трех кварталов 2020 года в рамках рыночного надзора Госэкоинспекция вынесла 166 постановлений о применении административно-хозяйственных санкций на сумму около 5,2 млн грн. Всего проведено 634 проверки на АЗС и автогазозаправочных станциях по всей Украине.

МинПром

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