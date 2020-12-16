Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Рада решила расследовать причины убыточности угольно-промышленного комплекса

16.12.20 14:44 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам расследования причин убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса.

Соответствующий проект постановления №2528 поддержал 181 народный депутат.

Комиссия уполномочена осуществлять проверку деятельности предприятий угольной отрасли Украины, в частности "Львовской угольной компании", ГП "Львовуголь", ГП "Волыньуголь", ЗАО "Шахта "Надежда", ГП "Предпусковая дирекция шахты №10 "Нововолынская".

Заданием ВСК определено расследование причин убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса, которые привели, в частности к задолженности по выплате заработной плате работникам угольной отрасли, уменьшению добычи угля, ухудшению качества угля, задолженности по электроэнергии на угледобывающих предприятиях, а также к несвоевременной модернизации добычи угля.

Согласно предложениям депутатских фракций и групп, в состав ВСК вошли Людмила Буймистер, Андрей Жупанин, Юрий Камельчук, Сергей Нагорняк, Остап Шипайло (фракция "Слуга народа"), Сергей Дунаев ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Андрей Кот (группа "Довира").

Председателем ВСК был избран Юрий Камельчук, а его заместителем - Сергей Дунаев.

Вместе с тем от фракций "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос" и группы "За майбутне" предложений по количественному и персональному составу создаваемой временной следственной комиссии не поступило.

Комиссия будет осуществлять свою деятельность на протяжение шести месяцев, после чего обязуется представить на пленарном заседании отчёт о проделанной работе.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:54
За три года группа Метинвест инвестировала в экопроекты 8 млрд грн
14:29
Правительство Австралии предоставит 57,9 млн долл. помощи алюминиевому заводу Alcoa
14:10
Укрзализныця заявила, что не будет повышать тарифы на грузоперевозки
14:06
Метинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им Ильича
13:52
Канадская Cameco из-за коронавируса остановила работу крупнейшего уранового рудника
13:36
В январе-сентябре Интерпайп улучшил показатель EBITDA на 8%
13:32
Baosteel ускорит строительство гигантского меткомбината в провинции Гуандун
13:11
Индийская ESL Steel расширит производство на 1,5 млн тонн
12:57
Принятие законопроекта №3543-1 поможет ускорить темпы экомодернизации
12:47
Китай заменит австралийский уголь российским
12:30
Кабмин продлит спецпошлины на уголь и сжиженный газ из России
12:07
Депутаты разрешили работать на госслужбе до 70 лет
11:43
АМКР 15 декабря защитил в Гоструда производственную программу на 2021 год
11:21
На Северстали ждут падения мировых цен на сталь через 3 месяца
11:07
LIBERTY Steel намерена нарастить выпуск зеленой стали в Южном Йоркшире
10:52
Сербия планирует запустить Турецкий поток 29-30 декабря
10:36
Украина имеет шанс увеличить поставки стали в Великобританию
10:31
Выплавка стали в Китае упала до минимума с апреля
10:13
Hindalco инвестирует в завод по выпуску алюминиевого экструдированного профиля
09:58
Законопроект о Фонде декарбонизации необходимо доработать - Магера
15.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!