Рада решила расследовать причины убыточности угольно-промышленного комплекса Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам расследования причин убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса.



Соответствующий проект постановления №2528 поддержал 181 народный депутат.



Комиссия уполномочена осуществлять проверку деятельности предприятий угольной отрасли Украины, в частности "Львовской угольной компании", ГП "Львовуголь", ГП "Волыньуголь", ЗАО "Шахта "Надежда", ГП "Предпусковая дирекция шахты №10 "Нововолынская".



Заданием ВСК определено расследование причин убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса, которые привели, в частности к задолженности по выплате заработной плате работникам угольной отрасли, уменьшению добычи угля, ухудшению качества угля, задолженности по электроэнергии на угледобывающих предприятиях, а также к несвоевременной модернизации добычи угля.



Согласно предложениям депутатских фракций и групп, в состав ВСК вошли Людмила Буймистер, Андрей Жупанин, Юрий Камельчук, Сергей Нагорняк, Остап Шипайло (фракция "Слуга народа"), Сергей Дунаев ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Андрей Кот (группа "Довира").



Председателем ВСК был избран Юрий Камельчук, а его заместителем - Сергей Дунаев.



Вместе с тем от фракций "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос" и группы "За майбутне" предложений по количественному и персональному составу создаваемой временной следственной комиссии не поступило.



Комиссия будет осуществлять свою деятельность на протяжение шести месяцев, после чего обязуется представить на пленарном заседании отчёт о проделанной работе.



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