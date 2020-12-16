Метинвест завершил реконструкцию аглофабрики на ММК им Ильича Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича завершил проект реконструкции газоочистных сооружений аглофабрики. Об этом заявил сегодня генеральный директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Тарас Шевченко во время виртуального пресс-тура на предприятие.



Общая стоимость реконструкции 12 агломашин аглофабрики ММК им. Ильича превысила 160 млн долл. Основным поставщиком оборудования выступила итальянская компания Termokimik Corporation. Генеральный подрядчик компания "Метинвест Инжиниринг".



Т.Шевченко отметил, что технические решения проекта предусматривали достаточно сложный комплекс оборудования входящего в его состав. "Была разработана технология двухступенчатой очистки. На первом этапе мы установили циклоны нового поколения Hurriclone, которые обеспечивают предочистку газа. И уже на второй ступени проводится тонкая доочистка агломерационных газов от пыли и соединений серы. В результате выбросы на трубах аглофабрики у нас снижены более чем в 10 раз", - рассказал он.



Гендиректор предприятия также обратил внимание на то, что замена оборудования аглофабрики проводилась на действующем производстве, а это создавало трудности при его установке. "Условия проведения работ были неимоверно сложными и надо отдать должное нашим строителям компании "Метинвест Инжиниринг", что они с этой задачей справились на "отлично"", - отметил он.



Еще одной сложностью на пути реализации проекта стала пандемия коронавируса поскольку итальянские специалисты с началом весеннего карантина покинули Украину и вернулись только в середине лета. "Мы могли бы проект закончить, как и планировали, к началу осени, но в результате закончили его в декабре", - сказал Т.Шевченко, добавив что комбинат уложился в сроки взятые "Метинвестом" перед общественностью и мэрией Мариуполя.



Гендиректор ММК им. Ильича обратил внимание на то, что трубы аглофабрики предприятия уже не дымят – небольшое количество белого пара над ними это конденсат, который образуется, поскольку температура исходящего из труб составляет 70-80 градусов.



"Все трубы аглофабрики на сегодняшний день являются абсолютно чистыми. Системой газоочистки оборудованы все зоны спекания, все 12 агломашин…. Таким образом весь комплекс работ, который был запланирован, в полном объеме завершен пуско-наладочными работами", - констатировал Т.Шевченко, отметив, что выбросы аглофабрики на сегодняшний день составляют всего 15-20 мг на кубометр при установленных законодательством 50 мг на кубометр.



"Этим проектом мы в очередной раз доказали, что умеем держать слово, - прокомментировал завершение проекта генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков. – За последние годы нам выпало немало испытаний, но мы продолжали шаг за шагом модернизировать оборудование аглофабрики, вкладывая в него немалые средства, потому что знали, как это важно для жителей Мариуполя. Ни кризис, ни коронавирус не помешали нам выполнить реконструкцию в обещанные сроки. Я благодарен всем, кто работал над этой без преувеличения исторической модернизацией все эти годы. Теперь аглофабрика на комбинате имени Ильича не только крупнейшая в Европе, но еще и самая экологичная и современная".



Напомним, группы "Метинвест" приняла решение об экологической модернизации аглофабрики ММК имени Ильича в 2012 году. В 2013 году компания подписала договор с итальянским поставщиком технологий и оборудования Termokimik Corporation о разработке базового инжиниринга по проекту модернизации аглофабрики. Строительные работы на объекте начались в мае 2015 года.



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