Правительство Австралии предоставит 57,9 млн долл. помощи алюминиевому заводу Alcoa Правительство Австралии выделит 76,8 млн австралийских долл. (57,9 млн долл.) алюминиевому заводу Portland Aluminium американской компании Alcoa в штате Виктория на покрытие финансовых потерь, возникающих из-за неполной загрузки предприятия в летние месяцы.



Во время пиков потребления Portland Aluminium сокращает выплавку алюминия, что позволяет перенаправить сэкономленную таким образом электроэнергию другим пользователям и избежать блэкаутов.



Однако корпорация Alcoa была недовольна таким снижением доходов и без того убыточного предприятия и угрожала закрыть его. Тем более, что в 2021 г. заканчивалась другая программа государственного субсидирования предприятия объемом 240 млн австралийских долл.



Новая субсидия будет действовать до июля 2025 г. и таким образом обеспечит функционирование завода на этот срок и стабильность электросети штата.



На Portland Aluminium приходится около 10% регионального потребления электроэнергии. Поэтому закрытие завода привело бы к необходимости выведения из эксплуатации одного из угольных энергоблоков. Но без него работа электросети штата стала бы нестабильной. Потребители столкнулись бы с ростом тарифов на электроэнергию и возможными блэкаутами.



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