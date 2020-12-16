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В январе-сентябре Интерпайп улучшил показатель EBITDA на 8%

16.12.20 13:36 , Интерфакс-Украина
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Трубно-колесная компания "Интерпайп" в январе-сентябре текущего года получила $216,394 млн EBITDA, что на 8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе компании на основании неаудированных консолидированных финансовых результатов деятельности по стандарту МСФО за 9 мес.-2020, в январе-сентябре выручка снизилась на 23% - до $660 млн, капитальные инвестиции - на 34%, до $27 млн.

В пресс-релизе подчеркивается, что чистый долг компании достиг минимального уровня в $12 млн с коэффициентом чистого левереджа (чистый долг к EBITDA), снизившимся практически до нуля (0,05x).

В третьем квартале-2020 выручка компании снизилась на 12% к предыдущему кварталу - до $192 млн, показатель EBITDA вырос на 7%, до $67 млн, сумма капинвестиций увеличилась на 12%, до $9 млн.

При этом отмечается, что в третьем квартале "Интерпайп" работал в достаточно сложных условиях на всех рынках. Пандемия коронавируса COVID-19, а также падение цен на нефть и газ привели к сокращению глобального спроса на стальные трубы, особенно на продукцию OCTG. Более того, локдауны и снижение грузоперевозок негативно отразились на мировом рынке ж/д колес.

Как поясняют в компании, ее общая выручка за 9 месяцев 2020 года снизилась на 23% преимущественно за счет сокращения цен и объемов продаж труб. Выручка трубного дивизиона упала на 35% - до $349 млн, выручка дивизиона ж/д продукции - на 6%, до $280 млн.

Тем не менее, "Интерпайп" смог показать по итогам 9 месяцев 2020 года сильный показатель EBITDA в размере $216 млн, что на 8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Даже с учетом пандемии COVID-19 и возобновления действия антидемпинговой пошлины в Таможенном союзе, ж/д дивизион остается основным драйвером роста EBITDA, подчеркивается в пресс-релизе.

При этом уточняется, что EBITDA ж/д дивизиона увеличилась на 24%, до $161 млн, а его доля в общем показателе EBITDA за 9 месяцев составила 75%. В то же время EBITDA трубного дивизиона за этот же период существенно сократилась – на 79%, до $10 млн, несмотря на стабильные продажи линейных труб и некоторое восстановление в сегменте OCTG в 3 квартале 2020 года.

По состоянию на 30 сентября 2020 года, уровень долга компании значительно снизился - до $122 млн - после частичного погашения еврооблигаций на сумму $97 млн в августе 2020 года. Кроме того, чистый долг достиг беспрецедентно низкого уровня в $12 млн со снизившимся практически до нуля (0,05x) коэффициентом чистого левереджа (чистый долг к EBITDA).

Действующий генеральный директор компании Фади Храйбе отметил, что вопреки чрезвычайно жесткому бизнес-климату в 3 квартале и за 9 месяцев 2020 года, "Интерпайп" продолжил демонстрировать хорошие финансовые показатели.

"Компания полностью восстановила свою финансовую стабильность и гибкость, практически достигнув нулевого коэффициента чистого левереджа. Международные кредитные агентства Fitch Ratings и S&P Global подтвердили наш прогресс и кредитоспособность, присвоив компании рейтинг на уровне "B" со стабильным прогнозом. На фоне неблагоприятных рыночных условий мы последовательно продолжили укрепление наших позиций на рынке премиальных продуктов", - констатировал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

При этом он напомнил, что "Интерпайп" осуществил несколько первых поставок, например, премиальных соединений UPJ-F в Турцию и линейных труб эмиратскому ADNOC. Новые линии мехобработки колес позволили начать сотрудничество с Deutsche Bahn в сегменте пассажирских ж/д колес для высокоскоростных поездов.

В то же время в компании ожидают, что в 4 квартале дополнительное давление на затраты окажут растущие цены на основные производственные ресурсы (металлолом, природный газ и электроэнергия), поскольку их потребление уже восстановилось и последовательно растет после локдаунов 1 полугодия 2020 года.

"Впрочем, мы надеемся, что бизнес уже прошел пик неопределенности, связанный с пандемией. "Интерпайп" продолжает реализацию инвестиционной программы, ранее приостановленной в связи со вспышкой коронавируса. Несмотря на то, что компания уже соответствует всем требованиям Европейского зеленого курса (European Green Deal), инвестировав в строительство инновационного электросталеплавильного комплекса "Интерпайп Сталь" $1 млрд, экологический критерий остается ключевым для всех наших будущих инвестпроектов", - резюмировал Храйбе.

Как сообщалось, ТКК "Интерпайп" в январе-июне текущего года получила $149 млн EBITDA, что на 19% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, выручка снизилась на 16% - до $468 млн, капинвестиции - на 23%, до $19 млн.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.

МинПром

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