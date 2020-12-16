Принятие законопроекта №3543-1 поможет ускорить темпы экомодернизации Возврат металлургическим предприятиям 70% начисленного эконалога могло бы стать серьезным подспорьем в решении экологических проблем. Об этом заявил сегодня генеральный директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Тарас Шевченко во время виртуального пресс-тура на предприятие.



Т.Шевченко обратил внимание на тот факт, что многие металлургические производства в Украине построены 60-70 лет назад. "В тот период времени и слово "экология" было не сильно распространено, – отметил он. – И соответственно комплектование металлургических агрегатов средствами экологической безопасности просто не производилось. И в одночасье все и сразу профинансировать, безусловно, это колоссальные деньги".



В связи с этим гендиректор предприятия напомнил, что только реконструкция аглофабрики ММК им. Ильича обошлась в 160 млн долл. "И если только сам бизнес будет нести эту финансовую нагрузку, то это будет и тяжело и времени больше уйдет. А деньги, которые мы направляем в бюджет в результате уплаты эконалога, были бы серьезным подспорьем в решении экологических проблем", - подчеркнул он.



"Мы открыты, мы доступны, всегда можно проверить и проконтролировать целевое использование этих финансовых средств. И я даю гарантию, что если появится такая возможность, мы будем использовать их целевым образом на решение экологических проблем, которые сегодня еще, безусловно, существуют. Поэтому принятие законопроекта № 3543-1 было бы очень своевременным и важным и помогло бы металлургам и горнякам в решении экологических проблем", - отметил гендиректор предприятия.



Как известно, на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №3543-1, принятие которого позволит промпредприятиям направлять 70% начисленного эконалога на цели экомодернизации.



МинПром



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