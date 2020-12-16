Baosteel ускорит строительство гигантского меткомбината в провинции Гуандун Китайская металлургическая компания Baosteel, входящая в группу Baowu, сообщила о намерении ускорить строительство следующих очередей гигантского меткомбината Zhanjiang Iron and Steel в провинции Гуандун на юго-востоке страны.



Компания планирует уже в июле 2021 г. запустить доменную печь № 3 и завершить проектирование основных объектов третьей очереди. К ним относятся две доменные печи № 4 и 5 объемом по 5050 куб. м и три 300-тонных конвертера. Их ввод в строй позволит предприятию увеличить производство чугуна более чем на 8 млн т в год и стали — на 9 млн т в год.



Проект дальнейшего развития Zhanjiang также предусматривает установку ряда новых прокатных станов и производственных линий по выпуску горячекатаного тонко- и толстолистового проката, холоднокатаной, оцинкованной, окрашенной, электротехнической стали.



В 2025 г. компания планирует производить на комбинате стальную продукцию совокупной стоимостью порядка 100 млрд юаней (15,3 млрд долл.) в год. Его полная плановая мощность должна достигнуть 21 млн т в год, из которых, в частности, 1 млн т будет приходиться на ультра-высокопрочную сталь.



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