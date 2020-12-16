Китай заменит австралийский уголь российским 15 декабря 2020 года состоялось подписание Соглашения о создании совместного предприятия между российской угольной компанией ООО "ЭльгаУголь" и китайской компанией GH-Shipping. Как говорится в сообщении российской угольной компании, деятельность СП обеспечит заметную прибавку к двустороннему товарообороту – более 5 млрд долл. в год.



Предварительный срок сотрудничества 5 лет, с дальнейшим продлением на аналогичный период.



"Поставки эльгинского коксующегося угля позволят заместить значительный объем австралийского и американского угля схожего качества. Для продвижения продукции ЭльгаУголь в Китае и обеспечения беспрепятственного ввоза, в качестве нашего партнера, была выбрана китайская компания GH-Shipping. Деятельность СП обеспечит заметную прибавку к товарообороту – более 5 млрд долл. в год, что особенно актуально в свете ранее поставленной лидерами России и Китая задачи по доведению объема взаимной торговли до 200 млрд долл.", — отметил генеральный директор УК "ЭльгаУголь" Александр Исаев.



Российские угольщики намерены воспользоваться напряженностью в отношениях между Китаем и Австралией. О том, что Китай практически официально запретил импорт австралийского угля, 13 декабря сообщила китайская The Global Times (подразделение "Жэньминь жибао"). По данным издания, Государственный комитет по делам развития и реформ (ГКРР) КНР на минувших выходных провел совещание с представителями десяти крупнейших китайских энергокомпаний, где до них донесли, что они могут свободно импортировать уголь без таможенных ограничений из любых стран, кроме Австралии. Австралия тут же запросила официальные разъяснения. Премьер страны Скотт Моррисон заявил, что запрет импорта австралийского угля может идти вразрез с правилами ВТО и соглашением о свободной торговле. Представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь, в свою очередь, на брифинге сообщил, что Китай действует в соответствии с законом и международными практиками. Утром 15 декабря заметка The Global Times перестала быть доступна на сайте издания.



Проблемы с австралийским углем начались еще в октябре на фоне конфликта между странами, начало которому положил призыв Австралии к международному расследованию происхождения и причин пандемии коронавируса. Китай уже ввел заградительные пошлины против австралийского ячменя и вина, запретил импорт ряда товаров, а в ожидании китайскими покупателями запрета импорта железной руды из Австралии мировые цены выросли на 65%.



Напомним, что Пекин принял решение открыть морские границы для всего угля, кроме австралийского. На это в Канберре отреагировали угрозами подать на Китай в суд при ВТО.



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