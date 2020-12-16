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АМКР 15 декабря защитил в Гоструда производственную программу на 2021 год

16.12.20 11:43 , uaprom.info
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"АрселорМиттал Кривой Рог" 15 декабря защитил в Главном управлении Гоструда в Днепропетровской области производственную программу на 2021 год, сообщает пресс-служба предприятия.

Программа содержит планы по развитию карьеров и деятельности подразделений горного департамента, а также отчет о работе в текущем году. Руководство госинспекции утвердило программу горных работ "АрселорМиттал Кривой Рог" на 2021 год.

"АрселорМиттал Кривой Рог" подтвердил успешную реализацию горной программы 2020 года. Так, уже 10 декабря был выполнен бизнес-план 2020 по производству концентрата в объеме 10 млн тонн. Это означает, что по итогам года производственный план будет перевыполнен, чему, в частности, поспособствовала проведенная модернизация дробильно-обогатительного комплекса», - сказано в сообщении.

Кроме того, предприятие осуществило все подготовительные этапы для работы не только в следующем году, но и до конца отработки карьеров (в течение ближайших 25 лет). Разработан проект реконструкции и развития карьеров № 2-бис и № 3 для поддержания производительности по добыче железной руды 30 млн тонн в год до конца отработки.

Также представители Гоструда отметили стабильную работу действующих хвостохранилищ предприятия. В текущем году предприятие утвердило проект и начало работы по строительству хвостохранилища "Третья карта", а также завершило строительство нового отвала "Степной-2". Оба новых проекта реализуются с соблюдением экологических обязательств.

МинПром

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