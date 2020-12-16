На Северстали ждут падения мировых цен на сталь через 3 месяца Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев считает, что рост мировых цен на сталь продлится около трех месяцев. "Полагаю, что дефицит на рынке стали будет разгонять цены вверх еще какое-то время. Однако рано или поздно должна наступить балансировка рынка: закончится "отложенный спрос", предложение отреагирует на рост цен. Скорее всего, на горизонте трех месяцев это произойдет", — сказал он в интервью РБК.



Цены на сталь начали расти с лета этого года, но наиболее резкий скачок начался в середине октября — с тех пор цены выросли на 30%. К 15 декабря цена российского горячекатаного проката (HRC, на условиях FOB в портах Черного моря) с поставкой в феврале 2021 года достигла 685–700 долл. за тонну по сравнению с 360–370 долл. за тонну в апреле—мае.



Действительно, цены "сделали рывок" — сегодня они находятся почти на десятилетних максимумах, подчеркнул А.Шевелев. Рост он объяснил несколькими факторами, основные из которых — неплохой спрос в Китае, высокие цены на сырье, низкие складские запасы на фоне того, что были ожидания новых локдаунов. Еще одним немаловажным фактором, по его словам, стали беспрецедентно низкие банковские ставки по депозитам в России и в мире.



"С учетом девальвации людям ничего не остается, как вкладываться в покупки — жилье, автомобили, бытовую технику, что логичным образом приводит к росту спроса (а значит, и цен) на сталь", — заключил глава "Северстали".



По мнению аналитиков Сбербанка, которое они выразили в рассылке для инвесторов, росту цен на сталь мог способствовать высокий спрос в Азии на фоне масштабного стимулирования экономики в Китае и восстановления производства в Индии. Кроме того, новости о высокой эффективности вакцин от коронавируса усилили надежды на быстрое восстановление глобальной экономики в 2021 году, полагают эксперты. В результате на развитых рынках оказался дефицит предложения стали. В частности, такая ситуация наблюдается в Европе, где последствия карантинных мер осенью были относительно умеренными, а промышленное производство восстанавливается быстрыми темпами.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



