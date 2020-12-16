LIBERTY Steel намерена нарастить выпуск зеленой стали в Южном Йоркшире

LIBERTY Steel, сталелитейное подразделение GFG Alliance британского миллиардера Санджива Гупты, взяла на себя обязательство по программе новых инвестиций в свой производственный центр GREENSTEEL в Южном Йоркшире в Ротерхэме.
Инвестиции на общую сумму более 60 млн фунтов стерлингов позволят устранить узкие места в производстве электродуговой печи (N-Furnace) и небольшой блюм-печи в Ротерхэме, что поможет удвоить существующий объем производства стали до 1 миллиона тонн в год.
LIBERTY объявит открытый тендер на модернизацию своей печи и проведет модернизацию прокатного стана Thrybergh.
В результате компания удвоит поставку арматурных стержней GreBar экологически чистого производства для школ, больниц, домов, энергетических объектов и транспортных путей в рамках плана правительства Великобритании по расходам на инфраструктуру в размере 100 млрд фунтов стерлингов.
Увеличение производства LIBERTY снизит зависимость Великобритании от импортной стали, что поможет укрепить цепочку поставок в Великобритании и обеспечить получение высокооплачиваемых рабочих мест.