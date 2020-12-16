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LIBERTY Steel намерена нарастить выпуск зеленой стали в Южном Йоркшире

16.12.20 11:07 , Steelland
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LIBERTY Steel, сталелитейное подразделение GFG Alliance британского миллиардера Санджива Гупты, взяла на себя обязательство по программе новых инвестиций в свой производственный центр GREENSTEEL в Южном Йоркшире в Ротерхэме.

Инвестиции на общую сумму более 60 млн фунтов стерлингов позволят устранить узкие места в производстве электродуговой печи (N-Furnace) и небольшой блюм-печи в Ротерхэме, что поможет удвоить существующий объем производства стали до 1 миллиона тонн в год.

LIBERTY объявит открытый тендер на модернизацию своей печи и проведет модернизацию прокатного стана Thrybergh.

В результате компания удвоит поставку арматурных стержней GreBar экологически чистого производства для школ, больниц, домов, энергетических объектов и транспортных путей в рамках плана правительства Великобритании по расходам на инфраструктуру в размере 100 млрд фунтов стерлингов.

Увеличение производства LIBERTY снизит зависимость Великобритании от импортной стали, что поможет укрепить цепочку поставок в Великобритании и обеспечить получение высокооплачиваемых рабочих мест.

МинПром

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