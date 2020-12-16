Украина имеет шанс увеличить поставки стали в Великобританию Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобританией, которое было подписано в начале октября 2020 года.



Ратификация может состояться к концу недели, синхронно с парламентом Великобритании, сообщил народный депутат Муса Магомедов.



"Документ решает вопрос пошлин на ввоз в Великобританию украинских товаров. Некоторые исключения могут касаться удобрений, электроники и автомобилей. В течении первых двух лет действия соглашения пошлина не превысит 1-2 %. Ожидается, что с 2023 года будет установлена нулевая пошлина на импорт украинской промышленной продукции. Это откроет большие перспективы для наших промышленников", - сказал он.



М.Магомедов обратил внимание на то, что Великобритания вышла из состава ЕС и поэтому указанное Соглашение является стратегически важнейшим документом для Украины. Наши металлурги могут надеяться, что британцы смогут более лояльно отнестись к существующие антидемпинговые и защитные меры в отношении украинской металлургической продукции.



"Следует учитывать тот факт, что после выхода из ЕС страна с осторожностью относится к новым возможностям торговли с традиционными партнерами. Скорее всего, первое время на украинский импорт будут распространяться квотные ограничения. Это касается сталелитейной продукции, холоднокатаного, толстолистового проката и арматуры. Ожидается, что с 2022 года квоты могут быть пересмотрены в сторону увеличения или быть отменены", - сказал М.Магомедов.



МинПром



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