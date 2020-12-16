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Сербия планирует запустить Турецкий поток 29-30 декабря

16.12.20 10:52 , Интерфакс-Украина
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Сербия рассчитывает начать получать российский газ по трубопроводу "Турецкий поток" 29-30 декабря, сообщил президент страны Александр Вучич.

"Все идет нормально, 29 или 30 (декабря) мы пустим газ", - сказал А.Вучич на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Газопровод "Турецкий поток" (Turk Stream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции и России и обеспечивает поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Он позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год.

Морской участок системы состоит из двух параллельных ниток, проходящих по дну Черного моря. Морской газопровод начинается у города Анапа в России и выходит через 930 км на берег западнее Стамбула, у населенного пункта Кыйыкей во Фракии. Далее одна нитка сухопутного газопровода соединяет морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Конечная точка второй нитки - на границе Турции и ЕС.

Газопровод, который в Софии называют не "Турецкий поток", а "Балканский поток", протяженностью 474 км диаметром 1200 мм должен пройти от границы Турции до Сербии.

Болгария своевременно ввела мощности, позволяющие ей самой получать газ "Турецкого потока" (пропускная мощность на границе с Турцией - 19,9 млрд куб. м в год), но произошла заминка (из-за споров о тендере на строительство) с расширением магистрали до Сербии. Сербия давно отчиталась о завершении строительства 403 км линейной части продолжения "Турецкого потока" на своей территории (12,88 млрд куб. м на входе и 8,6 млрд куб. м - на выходе).

Если в 2020 году все срывы сроков контрактов можно списать на пандемию, то в 2019 году работы не могли начаться из-за споров между строителями. В апреле 2019 года газотранспортный оператор "Булгартрансгаз" провел тендер на строительство болгарского сектора проекта. Победителем был выбран консорциум Arkad (саудовская Arkad Engineering & Construction Company и итальянская Arkad ABB S.p.A.).

Но Arkad в установленный срок не представил "Булгартрансгазу" все необходимые документы, поэтому победа была присуждена второму участнику тендера - консорциуму Gas Development and Expansion in Bulgaria (GDEB). Arkad подала жалобу на решение "Булгартрансгаза" в Комиссию по защите конкуренции. Лишь в сентябре Высший административный суд Болгарии прекратил процедуру обжалования этой государственной закупки, и заказчик смог подписать с подрядчиком договор на проведение работ.

МинПром

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