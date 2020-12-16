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Выплавка стали в Китае упала до минимума с апреля

16.12.20 10:31 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным Национального бюро статистики КНР, в ноябре 2020 г. китайские металлургические предприятия выплавили 87,66 млн т стали. Этот показатель оказался наименьшим за последние семь месяцев.

Впервые с апреля текущего года объем производства сократился до менее 90 млн т в месяц. Тем не менее он на 8% превышает показатель аналогичного месяца 2019 г.

Среднесуточная выплавка составила в ноябре 2,92 млн т, на 1,8% меньше, чем в предыдущем месяце. Как отмечает консалтинговая компания Mysteel Global, спад произошел вследствие того, что ряд компаний останавливали в ноябре свои производственные мощности на ремонт.

Некоторые объемы были потеряны из-за введения экологических ограничений в северных провинциях. Заводам приходилось уменьшать выпуск, чтобы снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Всего за одиннадцать месяцев в Китае было произведено 961,2 млн т стали, что на 5,5% больше, чем в тот же период годичной давности. Выплавка чугуна при этом увеличилась на 4,2%, до 812,9 млн т, а производство проката (считая двойной счет) — на 7%, до 1202 млн т.

МинПром



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