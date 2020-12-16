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Hindalco инвестирует в завод по выпуску алюминиевого экструдированного профиля

16.12.20 10:13 , Металлоснабжение и сбыт
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Индийский производитель алюминия Hindalco Industries, входящий в состав группы Aditya Birla, инвестирует 7,3 млрд рупий (почти 100 млн долл.) в строительство нового завода по производству алюминиевого экструдированного профиля.

Предприятие, на котором планируется установить три пресса совокупной мощностью 34 тыс. т в год, будет располагаться в г. Силвасса в союзной территории Дадра и Нагар-Хавели и Даман и Диу в западной части страны. Планируется, что срок строительства составит около двух лет.

Как заявляет управляющий директор Hindalco Industries Сатиш Пай, на новом заводе будет выпускаться высококачественная продукция для нужд строительной отрасли, автомобилестроения и транспортного машиностроения, производства оборудования, электротехники и потребительских товаров.

По его словам, эпидемия коронавируса ранее заставила компанию отложить реализацию данного проекта на более поздний срок. Но теперь экономика Индии восстанавливается, спрос со стороны строительной отрасли и автомобилестроения снова начал расти.

Согласно оценкам Hindalco потребление алюминиевого экструдированного профиля в Индии в настоящее время составляет 373 тыс. т в год, но к 2030 г. оно вырастет до около 850 тыс. т. Из них порядка 60% будет приходиться на запад и юг страны.

В целом Hindalco планирует инвестировать около 70 млрд рупий (немногим менее 1 млрд долл.) в расширение производства алюминиевой продукции. В результате ее производственные мощности возрастут от нынешних 300 тыс. до 600 тыс. т в год.

МинПром

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