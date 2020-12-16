Законопроект о Фонде декарбонизации необходимо доработать - Магера Бизнес призывает Верховную Раду внести ряд изменений в законопроект № 4347 об изменениях в Бюджетный кодекс Украины. Об этом сообщил народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, что в соответствии с законопроектом будет создан государственный фонд декарбонизации. Фонд планируется наполнять за счет поступлений от предприятий в виде эконалога на выбросы СО2. При этом сумма налога будет увеличена с 10 до 30 грн/т выбросов. В фонд декарбонизации пойдут 50% от полученных средств, оставшиеся 50% будут направлены в общий фонд госбюджета. Средства Фонда планируется использовать исключительно на проекты по снижению выбросов СО2.



С.Магера обратил внимание на то, что законопроект имеет ряд позитивных новел. Во-первых, устанавливает целевой подход в части использования бюджетных средств, которые поступают от предприятий в виде оплаты эконалога на выбросы СО2. Во-вторых, создает Фонд декарбонизации в 2021 году, как часть спецфонда госбюджета. В-третьих, стимулирует выполнение Украиной обязательств по углеродной нейтральности в соответствии с политикой ЕС European Green Deal, которая предусматривает экомодернизацию промышленных предприятий для сокращения выбросов СО2.



"Однако украинский бизнес считает, что законопроект необходимо доработать. В частности, определить полный перечень проектов для сокращения выбросов СО2, которые предполагают финансирование, а также обозначить размер и механизм финансирования таких проектов. Кроме того, бизнес считает необходимым принять еще один важный законопроект №3543-1, который позволит промпредприятиям направлять 70% начисленного эконалога на цели экомодернизации", - сказал нардеп.



По мнению С.Магеры, если Фонд декарбонизации будет создан в пакете с №3543-1, это позволит дать дополнительный импульс экономике. Ведь тогда станет возможным реализовать такие проекты, как модернизация генерирующих предприятий, теплосетей и водоканалов, удешевление переработки бытовых отходов, производство и модернизация электробусов для общественного транспорта, стимулирование частного использования электрокаров, а также замещение традиционных видов топлива в бюджетной сфере.



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