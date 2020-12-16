Черкасский Азот модернизировал цех по производству слабой азотной кислоты Черкасский "Азот" завершил модернизацию цеха М-5 по производству слабой азотной кислоты, являющейся сырьем для производства аммиачной селитры. Об этом сообщает пресс-служба Group DF.



"Масштабный проект по модернизации цеха М-5 длился почти 1,5 года. В него инвестировано 18 млн грн. Модернизация цеха позволит облегчить и улучшить весь процесс производства, даст возможность сэкономить энергоресурсы. Также благодаря реализации этого проекта, мы уменьшим износ технологического оборудования. Цель модернизации – обеспечить надежную бесперебойную работу обоих отделений цеха по производству слабой азотной кислоты, которая является сырьем для производства аммиачной селитры и карбамидо-аммиачной смеси (КАС). Для того, чтобы и дальше наращивать производство аммиачной селитры и КАС, нам необходима стабильная работа всех агрегатов по производству слабой азотной кислоты", – рассказывает председатель правления ЧАО"АЗОТ" Виталий Скляров.



Во время модернизации была проведена реконструкция системы управления технологическим процессом в отделении №1 – устаревшую систему контроля и автоматики было полностью заменено на современную распределенную систему управления технологическим процессом с применением микропроцессорной техники.



"Главное преимущество новой системы – "швейцарская" точность всех измерений и легкость в управлении производством. Все необходимые параметры в режиме реального времени отображаются на мониторах компьютеров центрального пульта управления", – комментирует Виталий Скляров.



После проведения пуско-наладочных работ новая распределенная система (РСУ) запущена в работу в отделении №1, где всего работает три агрегата по выработке слабой азотной кислоты. Реконструкция включала не только установку новых приборов, прокладывание кабельных трасс, ремонт смежных служебных и бытовых помещений. Ранее новую систему управления РСУ было внедрено в отделении №2, где работает 7 агрегатов по производству слабой азотной кислоты.



Проектная мощность всех 10-ти агрегатов цеха М-5 – 3600 тонн слабой азотной кислоты в сутки. В производственных планах предприятия на 2021 год – стабильная и постоянная работа 9-ти агрегатов. Еще один, после проведения капитального ремонта, станет запасны, поскольку на производстве азотной кислоты постоянно выполняются плановые ремонты поочередно на всех агрегатах.



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