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Металлургам для экомодернизации нужна помощь государства

16.12.20 09:21
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В условиях масштабного экономического кризиса и без помощи государства украинские меткомбинаты не смогут активно инвестировать в новейшие технологии. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

Он отметил, что согласно выводам экспертов, "зеленый переход", технический прогресс и трансформация мировой экономики в связи с пандемией COVID-19 – именно эти факторы определят будущее мировой сталелитейной промышленности. По прогнозам, развитие отрасли будет сопровождаться следующими последствиями:

• Форсированная декарбонизация (снижение выбросов углекислого газа СО2). Это повлечет за собой значительные инвестиции в энергоэффективность, более широкое использование лома, и ускоренное развитие инновационных технологических решений по производству стали с пониженным уровнем выбросов СО2;
• Эволюция продуктового портфеля. Пандемия значительно ускорила ряд отраслевых изменений, что вызвало необходимость создавать новые продукты для потребителей стали в сжатые сроки. Это касается стальной продукции для машиностроительной отрасли с нулевым уровнем выбросов СО2, строительства экологичных зданий, проектов по адаптации к климатическим изменениям и модернизации инфраструктуры;
• Жизненный цикл стали и производство в замкнутом цикле. Развитие в отрасли получат решения, основанные на замкнутом экономическом цикле и качественном усилении сталелитейной продукции. Ведь новые технологии потребуют новых уровней стандартизации;
• Межотраслевое партнерство в решении экологической проблемы. В новых условиях возникает необходимость более широкого взаимодействия: с энергетическими и химическими компаниями в части водородного производства стали, использования побочных продуктов производства стали и рециркулируемых газов, а также с компаниями металлообрабатывающей отрасли на этапе проектирования решений для экологичного применения.

"Эксперты считают, что темпы НТП будут нарастать, не всегда учитывая интересы бизнеса. Это тот случай, когда запрос на изменения исходит "снизу", то есть диктуется общественным мнением - требованиями миллионов людей сделать среду обитания человечества более безопасной", - отмечает он.

"Чтобы успешно вписаться в новый мировой социально-экономический ландшафт и цепочку создания добавленной стоимости, украинским меткомбинатам следует активно инвестировать в новейшие технологии. Сделать это сегодня, в условиях масштабного экономического кризиса, без помощи государства будет невозможно. Поэтому будущее украинской металлургии – общая ответственность власти и бизнеса", - резюмировал Д.Шпенов.

МинПром

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