В Китае ожидают высоких цен на руду в первом квартале 2021 года Согласно опросу Platts, проведённому 7-11 декабря среди 30 представителей металлургической отрасли КНР, трейдеров и горно-добывающих компаний, высокие рыночные цены на железную руду, наблюдавшиеся в последние месяцы, сохранятся и в первом квартале 2021 года. В числе причин - высокие объёмы производства стали в Китае.



"Около 62% участников опроса заявили, что в январе-марте цены на железную руду останутся выше $120 за тонну CFR China, ещё 26% ожидают уровня цен в диапазоне $110-$120 за тонну. Более трети респондентов считают, что их потребление железной руды вырастет в первом квартале, 42% полагают, что объёмы останутся на уровне четвёртого квартала 2020 года, и только 23% респондентов видят в первом квартале сокращение спроса на железную руду", - говорится в сообщении Platts.



Учитывая восстановление на других стальных рынках, экспорт готового проката в КНР в 2021 году должен увеличиться. Большинство участников прогнозируют объёмы на уровне 60-80 млн. тонн, но 12% респондентов ожидают бОльших показателей. В 2020 году Китай экспортирует около 54 млн. тонн стали по сравнению с 75 млн. тонн в 2019 году, отмечает Platts.



По информации агентства, руда с 62%-м содержанием железа выросла с начала ноября на 30% и достигла 11 декабря 7-летнего максимума: $160,7 за тонну CFR North China.



МинПром



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