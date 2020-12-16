Двое министров Кабмина подали заявления об отставке Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министра по делам ветеранов Сергей Бессараб направили на рассмотрение парламента заявления об отставке.



Как передает БизнесЦензор, об этом спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил в ходе заседания Верховной Рады.



Разумков поручил профильным комитетам рассмотреть эти вопросы и подготовить к рассмотрению на завтрашнем заседании.



Как сообщалось, ожидается, что на заседании фракции "Слуга народа" во вторник, 15 декабря, президент Владимир Зеленский представит депутатам кандидатуры на должности ряда министров.



В частности, на вакантые должности министров энергетики и образования претендуют Юрий Витренко и Сергей Шкарлет, на должность министра окружающей среды – глава Госгеонедр Роман Опимах, на должность главы Минветеранов – Юлия Лапутина.



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