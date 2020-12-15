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ВНО для школьников должно оставаться бесплатным - Гриб

15.12.20 16:11
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Внешнее независимое оценивание (ВНО) должно оставаться бесплатным без каких либо ограничений. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

Она напомнила, что 9 декабря Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) заявил, что выпускники школ смогут бесплатно сдать ЗНО только по 5 обязательным предметам. Если же кто-то захочет сдать дополнительные тесты по семи другим предметам, ему придется платить. Планируется, что такая схема заработает в 2022 году.

Нардеп отмечает, что это далеко не первая попытка внедрить платное ВНО. Впервые его пытались "запустить" в 2014 году, вот только тогда руководство МОН от этой затеи отказалось, напомнила она.

Эксперты УЦОКО утверждают, что платное ВНО существенно расширит возможности абитуриентов. "Но есть и противоположное мнение, ведь в таком случае дети из семей с низким уровнем дохода окажутся в заведомо неравных условиях", - обращает внимание она.

"Статья 53 Конституции гарантирует право на бесплатное высшее образование. Значит, бесплатным должно оставаться и ВНО без каких-либо ограничений. Уже сейчас мы наблюдаем отток молодежи за границу, где многие называют нашу страну инкубатором для чужих экономик. Если мы хотим, чтобы наши выпускники поступали в украинские вузы, успешно их заканчивали и оставались работать в Украине, в системе образования на всех ее этапах не должно быть и намёка на социальное неравенство", - резюмировала В.Гриб.

МинПром

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