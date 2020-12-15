POSCO планирует произвести 5 млн тонн водорода к 2050 году POSCO поделилась планом производства 5 млн тонн водорода к 2050 году и получение от этой деятельности прибыли в 30 трлн корейских вон. Цель - создать углеродно-нейтральное общество, в котором выбросы CO2, основного парникового газа, сведены к нулю за счет производства водорода, чистого источника энергии, и его использования в производстве стали.



Ожидается, что водородный бизнес станет серьезным начинанием, поскольку почти наверняка генеральный директор Чхве Чон-у продлит свой контракт. POSCO объявила о своей стратегии возглавить усилия по декарбонизации за счет расширения производства водорода. Главное внимание будет уделено разработке водородных технологий, таких как электролиз, в котором используется электричество для разделения воды на водород и кислород, а также другие методы извлечения водорода. Также планируется создать способ производства стали на водородной основе.



Используя новые технологии, компания нацелена на десятикратное увеличение производства побочного водорода, с 7 000 до 70 000 тонн, к 2025 году. Она также планирует произвести к 2030 году 500 тыс. тонн "голубого" водорода, который представляет собой низкоуглеродный водород, производимый из ископаемого топлива, в сотрудничестве с глобальными организациями. компаний, и 2 млн тонн "зеленого" водорода из возобновляемых источников энергии.



Сталелитейный гигант также хочет сделать полностью безуглеродным сталеплавильное производство к 2050 году за счет использования "зеленого" водорода. Если методы производства стали на основе водорода станут коммерчески доступными, потребуется 3,7 тонны водорода в год, что сделает POSCO крупнейшим производителем и потребителем водорода в Южной Корее.



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