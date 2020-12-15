China Steel Corporation повысила цены на сталь на внутреннем рынке Тайваньский сталелитейный гигант China Steel Corporation повысил цены на сталь для реализации на внутреннем рынке в январе 2021 года и январе-марте 2021 года, в среднем на 6,1%, до 1200-1500 тайваньских долларов за тонну (43-53 долл. США).



CSC заявила: "Благодаря успешной разработке вакцины COVID-19, приближающемуся завершению выборов президента США и новому пакету экономической помощи, запущенному правительствами различных стран, мировая экономика постепенно движется по правильному пути. ОЭСР прогнозирует темпы роста мировой экономики в 2021 году на уровне 4,2%. Главное управление бюджета, бухгалтерского учета и статистики также оптимистично прогнозирует, что темпы экономического роста в 2021 году достигнут 3,83% на Тайване, который извлекает выгоду из выпуска инфраструктуры, тенденция возврата тайваньских компаний и рост экспортного рынка. Кроме того, из-за перебоев в логистике, вызванных наводнениями и планами по ограничению производства стали в зимнее время в Китае, поставки стали существенно сократились. Однако спрос в отраслях переработки и сбыта восстанавливался быстрее, чем ожидалось, и уровень запасов быстро упал. Общий спрос на сталь в четвертом квартале показал V-образное восстановление. Предложение далеко не соответствует спросу".



Также представитель CSC добавил: "Цена на HR в США приближается к 1000 долл. США за тонну, а цена на HR в Европе составляет около 700 долл. США за тонну. По сравнению с рынком Юго-Восточной Азии и Тайваня, текущая импортная цена составляет всего около 650 долл. за тонну CFR, что означает, что на азиатском рынке еще есть место для повышения цены. Boasteel повысила цены на горячекатаный прокат и катанку на внутреннем рынке на 400 юаней (61 доллар США) для отгрузки в январе, а стоимость других стальных товаров была увеличена на 500-800 юаней (77-123 долларов США). Ожидается, что FHS также может значительно поднять цену, чтобы отразить резкий рост стоимости производства стали и рыночных цен".



Объявление CSC о повышении цен последовало за значительным восстановлением в ноябре 2020 года. Объем продаж углеродистой стали в ноябре 2020 года составил 885 290 тонн, что составляет 59% от продаж на внутреннем рынке. Накопленный объем продаж углеродистой стали по состоянию на ноябрь 2020 года составил 9 279 034 тонны, что составляет 66% от продаж на внутреннем рынке.



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