ДМЗ каждый месяц будет выпускать 20 глуходонных изложниц

В фасонно-литейном цехе ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ), входящего в DCH Steel группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, начали производство глуходонных изложниц.
Изложницы такого типа применяются для разливки спокойных марок стали. Ранее завод их покупал.
Специалисты предприятия разработали проект, изготовили техническую оснастку и детали для производства глуходонных изложниц.
Первую из них отлили 20 ноября. Готовую форму залили жидким чугуном, дали ей отстояться 35 часов. Затем извлекли и доработали для передачи цеху-потребителю.
В начале декабря представители отдела технического контроля (ОТК) и кислородно-конвертерного цеха (ККЦ) выполнили необходимые замеры, и новая изложница отправилась к сталеварам.
"Сейчас мы продолжаем отливать изложницы, параллельно совершенствуя технологию. Также изготавливаем техоснастку, планируем сделать 4‑6 комплектов", — рассказывает Сергей Дедоборщ, начальник фасонно-литейного цеха (ФЛЦ).
В перспективе цех будет выпускать 20 глуходонных изложниц ежемесячно.
Напомним, в апреле 2020 года после перерыва в несколько лет на ДМЗ восстановили производство сквозных изложниц для разливки кипящей стали. Каждый месяц ФЛЦ передает сталеварам 50 сквозных изложниц.