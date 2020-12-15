Китайская CATL планирует инвестировать 5 млрд долл. в переработку никелевой руды в Индонезии Китайская компания Contemporary Amperex Technology (CATL) планирует инвестировать 5 млрд долл. в завод по производству литиевых батарей в Индонезии, заявил во вторник заместитель министра инвестиций Индонезии Септиан Харио Сето.



Завод по производству литиевых батарей начнет производство в 2024 году, сообщил на виртуальном брифинге заместитель министра.



Он сообщил, что CATL подписала соглашение с индонезийской государственной горнодобывающей компанией PT Aneka Tambang, согласно которой CATL должна обеспечить переработку 60% никеля в Индонезии.



Индонезия намеревается начать переработку своих богатых запасов никелевой латеритной руды для использования в литиевых батареях в рамках стремления в конечном итоге стать мировым центром производства и экспорта электромобилей.



В июне Координационный совет по инвестициям Индонезии сообщил, что LG Chem рассматривает возможность инвестирования 9,8 млрд долл. в завод по производству аккумуляторов для электромобилей, интегрированный с плавильным заводом.



На прошлой неделе правительство Индонезии заявило, что американский автопроизводитель Tesla отправит делегацию в Индонезию в следующем месяце для обсуждения потенциальных инвестиций в цепочку поставок своих электромобилей.



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