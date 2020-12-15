Запорожсталь освоила производство 8 новых видов горячекатаного и холоднокатаного проката

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" в текущем году освоил производство восьми новых видов горячекатаного и холоднокатаного проката.
"В 2020 году мы делали ставку на дисциплину выполнения заказов и на улучшение работы с клиентами, согласно которой основным направлением является улучшение качества продукции и изготовление новых видов, по желанию потребителя. В 2021 году останавливаться на достигнутом не будем: "Запорожсталь" планирует освоить производство еще семи новых видов продукции", - отметил генеральный директор меткомбината Александр Мироненко, которого цитирует пресс-служба.
Согласно пресс-релизу предприятия во вторник, в 2020 году комбинат продолжил совершенствование качественных характеристик освоенного холодно-катаного рулонного проката марки DX51D для оцинкования на "Юнистиле", а также гнутого профиля. Комбинат освоил производство холоднокатаного рулона марки DC01 для группы Marcegaglia (Великобритания) в полном соответствии с требованиями европейских стандартов по качеству.
Суммарно в 2020 году "Запорожсталь" отгрузила 20 тыс. тонн новой продукции. Ожидается, что прокат "Запорожстали" будет использоваться в строительной отрасли, машиностроении, бытовом секторе.
"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.
Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.
"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".