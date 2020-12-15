ФГИУ заявил о целенаправленном нанесении вреда репутации ОГХК Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины расценивает дезинформационную кампанию о якобы поставках продукции ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), на временно оккупированные территории страны как попытку сорвать процесс подготовки госпредприятия к приватизации.



"Фонд государственного имущества Украины занимает принципиальную государственную позицию по содействию всем правоохранительным органам в контроле над соблюдением законности деятельности всех предприятий, находящихся в сфере управления Фонда. Вместе с тем, бездоказательные обвинения в медиа в адрес ФГИ и его представителей свидетельствуют о заинтересованности определенных лиц не в соблюдении законодательства, а в дестабилизации важных для экономики государственных предприятий", - подчеркивается в заявлении Фонда во вторник.



Заместитель главы Фонда госимущества Денис Кудин, слова которого приводятся в пресс-релизе, полагает, что "целенаправленно вредя репутации ОГХК, определенные лица преследуют собственную цель, которая заключается в обесценивании этого актива накануне приватизации и уменьшении круга потенциальных инвесторов, которые следят за этим объектом и могут создать конкуренцию в ходе торгов".



Он также сообщил, что такие действия противоречат интересам государства и украинского общества, которые заинтересованы в получении стабильных доходов от компании на этапе ее пребывания в госсобственности, в соблюдении ею действующего законодательства при осуществлении деятельности и от приватизации на прозрачном аукционе.



При этом отмечается, что это уже не первый случай использования грязных информационных кампаний по дестабилизации ОГХК, которую удалось вывести на положительные финансовые показатели деятельности благодаря комплексным действиям менеджмента.



В свою очередь в ОГХК опровергли вероятность участия в санкционных операциях.



"Информация о поставке ОГХК продукции из порта Черноморск на оккупированные территории сфабрикована против предприятия государственного сектора экономики с прямой целью очернения репутации накануне приватизации предыдущим менеджментом, погрязшим в коррупции", - констатируется в пресс-релизе.



Кроме того, в документе поясняется, что ОГХК работает с чешской компанией Belanto trade s.r.o., как и с другими иностранными покупателями продукции ОГХК, на условиях FCA согласно международным коммерческим правилам Incoterms. В соответствии с указанными условиями конечной точкой, в которой ОГХК поставляет продукцию, является определенная ж/д станция на территории Украины. Дальнейшая логистическая цепочка перемещения продукции происходит под непосредственным контролем и под ответственностью иностранной компании-покупателя.



Будучи ответственным украинским предприятием, ОГХК требует от всех клиентов придерживаться обязательного условия - запрета проведения любых торгово-экономических операций на санкционных территориях, в том числе на временно оккупированной территории АРК. В случае выявления несоответствия заявленным условиям к подписанию контракта или установления достоверных фактов о возникновении такого условия при выполнении контракта обязательства сторон подлежат досрочному прекращению, констатируется в пресс-релизе.



"Все контракты ОГХК обязательно содержат неоспоримое условие, которое однозначно запрещает последующую перепродажу приобретенной у нас продукции компаниям, находящимся под санкциями. Более того, предприятие ставит условие для контрагентов добавлять аналогичный пункт в последующие договоры со своими клиентами. Служба экономической безопасности проверяет деловую историю и возможные риски при поставке по всех потенциальных контрагентов", - отметил врио председателя правления ОГХК Артур Сомов, которого цитирует пресс-служба.



Как сообщалось, ОГХК ожидает роста чистой прибыли по результатам работы в 2020 году по сравнению с 2019 годом – почти до 600 млн грн примерно со 100 млн грн "вследствие слома коррупционных схем и модернизации системы закупок и продаж".



ОГХК в соответствии с отчетом за январь-сентябрь 2020 года увеличил чистую прибыль в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 424,494 млн грн со 147,573 млн грн. Чистый доход за этот период сократился на 22,9%, до 2 млрд 79,475 млн грн.



Кабинет министров Украины 18 ноября текущего года утвердил финансовый план ОГХК на 2020 год с чистой прибылью 575,670 млн грн. При этом отчисления в доход государства в текущем году от компании должны составить 344,672 млн грн, в том числе налог на прибыль – 104,203 млн грн.



ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.



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