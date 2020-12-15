МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть Оценка падения спроса на нефть по итогам 2020 года ухудшена по сравнению с предыдущим прогнозом на 50 тысяч баррелей в сутки - до 8,8 млн б/с, но в 2021 году спрос восстановится на две трети от своих потерь 2020 года, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).



В 2021 году спрос на нефть вырастет на 5,7 млн б/с, что на 170 тыс. б/с меньше, чем предполагалось месяц назад. Рост спроса на бензин и дизтопливо должен быть сильным, и потребление вернется на уровень 97-99% от показателей 2019 года, ожидает МЭА. Отрицательными моментами, считает агентство, станут карантины в первом квартале 2021 года и тяжелая экономическая ситуация.



"В краткосрочной перспективе спрос на нефть остается слабым, и мы снизили нашу оценку на четвертый квартал 2020 года на 0,2 млн б/с из-за небольших корректировок данных в различных странах. В целом за год мировой спрос составит 91,2 млн б/с, что на 8,8 млн баррелей в сутки ниже уровня 2019 года и на 0,1 млн б/с, чем в нашем последнем отчете. Спрос восстановился после минимума во втором квартале, когда он был на 16,3 млн б/с (16,4%) ниже уровня прошлого года, но в IV квартале 2020г он остается на 6,2 млн б/с ниже, чем годом ранее, что отражает влияние второй волны локдаунов", - пишет МЭА.



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