Метинвест планирует получить до конца года кредит от ЧБТР Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) до конца декабря планирует подписать кредитное соглашение с "Метинвестом", сообщил президент банка Дмитрий Панкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



"В отношении "Галнафтогаза" мы готовы предоставить гарантию, и подали соответствующее предложение Международной финансовой корпорации, другому кредитору проекта", - сказал Д.Панкин, комментируя судьбу одобренных советом директоров банка в июне этого года проектов Украине.



Президент ЧБТР отметил, что это нормальная ситуация, когда коммерческое и финансовое закрытие одобренных советом проектов может занять некоторое время, особенно в случае сложных сделок, требующих множества документов, а также оценку и совершенствование активов обеспечения проекта, страхование и тому подобное.



Д.Панкин напомнил, что по двум другим проектам, одобренным в июне – займам Укргазбанку и Новопечерской школе – соответствующие договоры уже были подписаны в соответствии с планом.



"Банк имеет достаточно большое количество операций в Украине на ближайшие годы. При поддержке украинского правительства мы работаем над проектами, которые имеют влияние на развитие в металлургии, транспорте, агробизнесе и коммерческой недвижимости", – подчеркнул президент ЧБТР.



Вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" в начале июля уточняла, что находится на финальной стадии переговоров с ЧБТР по семилетней кредитной линии на общую сумму 62 млн евро, одобренной советом директоров банка. Привлеченные средства будут использованы "Метинвестом" для реализации инвестпрограммы и пополнения оборотного капитала.



Генеральный директор группы Юрий Рыженков отмечал, что этот кредит обозначит важный этап в истории "Метинвеста", так как группа впервые будет сотрудничать с международной финансовой организацией.



ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона. Уставный капитал банка составляет 3,45 млрд евро, а его долгосрочные кредитные рейтинги находятся на уровне А- от S&P и А2 от Moody's.



"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.



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