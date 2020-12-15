Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Метинвест планирует получить до конца года кредит от ЧБТР

15.12.20 13:32 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) до конца декабря планирует подписать кредитное соглашение с "Метинвестом", сообщил президент банка Дмитрий Панкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В отношении "Галнафтогаза" мы готовы предоставить гарантию, и подали соответствующее предложение Международной финансовой корпорации, другому кредитору проекта", - сказал Д.Панкин, комментируя судьбу одобренных советом директоров банка в июне этого года проектов Украине.

Президент ЧБТР отметил, что это нормальная ситуация, когда коммерческое и финансовое закрытие одобренных советом проектов может занять некоторое время, особенно в случае сложных сделок, требующих множества документов, а также оценку и совершенствование активов обеспечения проекта, страхование и тому подобное.

Д.Панкин напомнил, что по двум другим проектам, одобренным в июне – займам Укргазбанку и Новопечерской школе – соответствующие договоры уже были подписаны в соответствии с планом.

"Банк имеет достаточно большое количество операций в Украине на ближайшие годы. При поддержке украинского правительства мы работаем над проектами, которые имеют влияние на развитие в металлургии, транспорте, агробизнесе и коммерческой недвижимости", – подчеркнул президент ЧБТР.

Вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" в начале июля уточняла, что находится на финальной стадии переговоров с ЧБТР по семилетней кредитной линии на общую сумму 62 млн евро, одобренной советом директоров банка. Привлеченные средства будут использованы "Метинвестом" для реализации инвестпрограммы и пополнения оборотного капитала.

Генеральный директор группы Юрий Рыженков отмечал, что этот кредит обозначит важный этап в истории "Метинвеста", так как группа впервые будет сотрудничать с международной финансовой организацией.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона. Уставный капитал банка составляет 3,45 млрд евро, а его долгосрочные кредитные рейтинги находятся на уровне А- от S&P и А2 от Moody's.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:07
ФГИУ заявил о целенаправленном нанесении вреда репутации ОГХК
13:50
МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть
13:11
Металлурги Украины нарастили потребление газа и снизили выплавку стали
12:45
ArcelorMittal возобновила работу доменной печи на меткомбинате Dunkirk во Франции
12:32
ICU прогнозирует в 2021 году инфляцию на уровне в 6%
12:27
Дорожающая нефть толкает вверх и цены на газ в Европе
12:10
Фади Храйбе возглавит Совет директоров Интерпайпа
12:09
Китайская China Molybdenum купила рудник в Конго за 550 млн долл.
11:59
Гендиректором Интерпайпа назначен Артем Поляков
11:49
Убыточному Нафтогазу поручили выплатить экс-менеджеру компании 94 млн грн премии
11:36
На железной дороге улучшилась ситуация с оборотом вагонов
11:32
На ТЭС Украины резко упали запасы угля
11:12
Австралийская Rio Tinto ищет месторождения в Европе
11:01
ГарПок оценил затраты на споры с зелеными энергетиками в международном арбитраже
10:50
Индийская JSW Steel планирует ввести в эксплуатацию новые мощности
10:32
В Хэбэе меняют местоположение металлургических мощностей
10:12
Киевский суд решил возобновить рассмотрение дела об аресте акций Мотор Сич
09:59
Инцидент на Ровенской АЭС заставляет задуматься о безопасности атомных станций - Гриб
09:30
Байден официально избран президентом США
09:05
РФ сократила экспорт алюминия, меди и никеля
14.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!