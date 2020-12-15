Металлурги Украины нарастили потребление газа и снизили выплавку стали По данным объединения предприятий "Укрметаллургпром", в январе – ноябре 2020 года металлургические предприятия Украины потребили порядка 1,705 млрд кубометров природного газа, что на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ).



В тоже время за 11 месяцев украинское производство стали сократилось на 3% к АППГ, до 18,71 млн тонн, выпуск готового проката – на 0,4% - до 16,72 млн тонн, в том числе трубного металлопроката – на 6,4% - до 0,79 млн тонн.



Выпуск агломерата в январе ноябре по сравнению с АППГ вырос на 1,9%, до 28,99 млн тонн, производство кокса валового сократилось на 5,1%, до 8,82 млн тонн, выплавка чугуна увеличилась на 0,7%, до 18,59 млн тонн.



По состоянию на 11 декабря 2020 г., из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 17 из 21 доменных печей, 7 из 8 мартеновских печей, 14 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 17 из 17 машин непрерывного литья заготовки.



МинПром





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