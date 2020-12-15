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Фади Храйбе возглавит Совет директоров Интерпайпа

15.12.20 12:10
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Фади Храйбе возглавит Совет директоров трубно-колесной компании "Интерпайп". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Напомним, Фади Храйбе возглавлял "Интерпайп" с 2016 года. Как подчеркивается в заявлении компании, под его руководством "Интерпайп" провел трансформацию своей операционной модели, существенно усилил позиции на экспортных рынках, вышел в новые сегменты производства и продаж премиальной продукции.

За этот период "Интерпайп" также осуществил реструктуризацию долговых обязательств, укрепив свое финансовое положение до уровня лидеров украинского корпоративного и промышленного секторов.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

МинПром

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