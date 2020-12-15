Гендиректором Интерпайпа назначен Артем Поляков Генеральным директором украинской промышленной компании "Интерпайп" назначен Артем Поляков. Он приступит к исполнению обязанностей 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба компании.



Как отмечается в сообщении, Артем Поляков имеет многолетний опыт управления крупными промышленными компаниями. В частности, он занимал позицию генерального директора ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", а также был вице-президентом группы ArcelorMittal. Кроме того, он работал в Lafarge Group.



А.Поляков получил степень MBA в Международном институте развития менеджмента (IMD, Швейцария). Кроме того, он окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ по специальности "Математика".



"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



