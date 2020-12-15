Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Гендиректором Интерпайпа назначен Артем Поляков

15.12.20 11:59
печать
размер текста:

Генеральным директором украинской промышленной компании "Интерпайп" назначен Артем Поляков. Он приступит к исполнению обязанностей 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, Артем Поляков имеет многолетний опыт управления крупными промышленными компаниями. В частности, он занимал позицию генерального директора ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", а также был вице-президентом группы ArcelorMittal. Кроме того, он работал в Lafarge Group.

А.Поляков получил степень MBA в Международном институте развития менеджмента (IMD, Швейцария). Кроме того, он окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ по специальности "Математика".

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:32
ICU прогнозирует в 2021 году инфляцию на уровне в 6%
12:27
Дорожающая нефть толкает вверх и цены на газ в Европе
12:10
Фади Храйбе возглавит Совет директоров Интерпайпа
12:09
Китайская China Molybdenum купила рудник в Конго за 550 млн долл.
11:49
Убыточному Нафтогазу поручили выплатить экс-менеджеру компании 94 млн грн премии
11:36
На железной дороге улучшилась ситуация с оборотом вагонов
11:32
На ТЭС Украины резко упали запасы угля
11:12
Австралийская Rio Tinto ищет месторождения в Европе
11:01
ГарПок оценил затраты на споры с зелеными энергетиками в международном арбитраже
10:50
Индийская JSW Steel планирует ввести в эксплуатацию новые мощности
10:32
В Хэбэе меняют местоположение металлургических мощностей
10:12
Киевский суд решил возобновить рассмотрение дела об аресте акций Мотор Сич
09:59
Инцидент на Ровенской АЭС заставляет задуматься о безопасности атомных станций - Гриб
09:30
Байден официально избран президентом США
09:05
РФ сократила экспорт алюминия, меди и никеля
08:43
В ноябре Казахстан незначительно сократил выплавку стали
08:04
Госбанки списали неработающие кредиты на 11 млрд грн
14.12.20
18:02
С 19 декабря в Украине установлены новые карантинные ограничения
17:52
Порт Южный досрочно выполнил годовой план
17:29
Крупнейшие аэрокосмические предприятия КБ Южное и Южмаш будут корпоратизированы
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!