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На железной дороге улучшилась ситуация с оборотом вагонов

15.12.20 11:36
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Объединение предприятий "Укрметаллургпром" отмечает позитивную динамику по уменьшению оборота грузового вагона.

Как свидетельствуют статистические данные, в ноябре 2020 года оборот грузового вагона сократился до 7,9 суток против 10,3 суток годом раньше, а средний оборот вагона в 2020 году был наименьшим с 2014 года. Этому способствовали как объективные факторы 2020 года (значительно уменьшились перевозки пассажиров), так и сокращение дефицита локомотивов. На практике, средний срок доставки рудных грузов в морские порты составляет 1,2 суток. Стоит отметить что еще только год назад этот показатель был значительно выше, ведь поезда с грузом в пути могли достаточно длительное время просто простаивать на путях, что приводит к увеличению срока доставки.

"Укрметаллургпром" подчеркивает, что оборот вагона это один из важных ключевых показателей эффективности работы "Укрзализницы". При его ухудшении для перевозки одного и того же количества груза необходимо больше вагонов и при этом возрастает срок доставки грузов. Как результат, грузоотправители несут больше расходов и страдает вся экономика Украины.

"Укрметаллургпром" выступает за эффективную работу и стабильное развитие горно-металлургического комплекса Украины. Логистика в этом контексте играет решающую роль, ведь значительным аспектом для грузоотправителей является скорость доставки своих грузов в украинские порты и конечных потребителей, подчеркивается в заявлении.

"На сегодняшний день срок доставки стал прогнозируемым, что возвращает "Укрзализныце" конкурентные преимущества на рынке перевозок. "Укрметаллургпром" поддерживает фокус нового менеджмента "Укрзализныци" на восстановление локомотивов и инвестиции в инфраструктуру, ведь это окажет положительное влияние на организацию перевозок", - отмечается в заявлении.

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" надеется, что положительная динамика по уменьшению оборота грузового вагона сохранится, и украинская железная дорога будет обеспечивать высокий уровень сервиса для своих клиентов.

МинПром

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