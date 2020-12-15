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Дорожающая нефть толкает вверх и цены на газ в Европе

15.12.20 12:27 , Интерфакс
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Спотовая цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой во вторник выросла до 209 долл. за тысячу кубометров по сравнению с предыдущим локальным максимумом в 199,7 долл. на торгах с поставкой в понедельник. Это максимальное значение с 1 марта 2019 года.

Газ уверенно дорожает вопреки погодному тренду – ближайшие две недели в Европе прогнозируется оттепель с возвращением к морозам только в последние дни года. Однако более серьезную фундаментальную поддержку ценам на газ оказывают котировки нефти, которая с конца прошлой недели закрепилась выше 50 долл. за баррель марки Brent.

Достигнутые ценовые значения также существенно выше (до полутора раз) цен контрактов "Газпрома", что повышает конкурентоспособность российского газа на рынке и может привести к увеличению объема поставок.

Европа в декабре 2020 года активно расходует запасы газа из подземных хранилищ. Динамика отборов за первые 13 дней говорит, что по итогам месяца из ПХГ может быть отобрано до 20 млрд куб. м газа, что станет вторым результатом за историю после рекорда января 2017 года (24 млрд куб. м).

В период закачки газа в ПХГ Европы в этом году (с апреля по октябрь) средняя цена на споте сложилась на уровне 82 долл. за тысячу кубометров (минимум 34 долл., максимум 168 долл.). Отношение цен закачки к текущей ценой на рынке создает для владельцев запасов сильные стимулы для вывода этого газа на рынок с фиксацией двукратной, а то и трехкратной прибыли.

На данный момент уровень заполненности ПХГ Европы достиг 80,81%, что совсем ненамного превосходит средний показатель за предыдущие пять сезонов (77,6%).

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в декабре 2020 года снижается по отношению к декабрю 2019 года на 35%. Примерно такая же динамика свойственна всему четвертому кварталу 2020 года (-30% в октябре и -39% в ноябре).

МинПром

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