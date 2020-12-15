Китайская China Molybdenum купила рудник в Конго за 550 млн долл. Китайская компания China Molybdenum, крупнейший в мире производитель молибдена и вольфрама, приобрела за 550 млн долл. у американской компании Freeport-McMoRan 95% акций недостроенного медно-кобальтового рудника Kisanfu в ДР Конго. Оставшиеся 5% предприятия находятся в собственности правительства африканской страны.



Ранее, в 2016 г., China Moly приобрела у Freeport за 2,65 млрд долл. 56% акций другого медно-кобальтового рудника Tenke Fungurume, который расположен в 33 км от Kisanfu. Так что, новая покупка позволит китайской компании получить экономию на масштабах.



Месторождение Kisanfu, по данным геологоразведки, содержит около 6,28 млн т меди и 3,1 млн т кобальта. После ввода рудника в строй он может стать одним из крупнейших поставщиков кобальта в мире.



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