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Китайская China Molybdenum купила рудник в Конго за 550 млн долл.
15.12.20 12:09 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайская компания China Molybdenum, крупнейший в мире производитель молибдена и вольфрама, приобрела за 550 млн долл. у американской компании Freeport-McMoRan 95% акций недостроенного медно-кобальтового рудника Kisanfu в ДР Конго. Оставшиеся 5% предприятия находятся в собственности правительства африканской страны.
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