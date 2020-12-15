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Убыточному Нафтогазу поручили выплатить экс-менеджеру компании 94 млн грн премии

15.12.20 11:49 , Курс Украины
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Офис президента Украины поручил НАК "Нафтогаз" подготовить платежку для выплаты бывшему исполнительному директору компании Юрию Витренко премии в размере 94 млн грн.

Таким образом в ОП якобы хотят помочь Ю.Витренко, который претендует на должность министра энергетики, избежать конфликта интересов.

Как известно, экс-глава НАК ранее подал иск в Печерский суд Киева с требованием к убыточной госкомпании выплатить ему 94 млн грн премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". А поскольку Ю.Витренко является также одним из кандидатов на должность министра энергетики, это создает конфликт интересов.

Поэтому в Офисе президента считают, что выплата премии в размере 94 млн грн позволит Ю.Витренко получить желаемые деньги, не дожидаясь решения суда.

При этом убыточной НАК "Нафтогаз" стала, в том числе, в результате работы самого Ю.Витренко (за 9 месяцев 2020 года убыток составил 600 млн долл.).

МинПром

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